Raikkonen e Giovinazzi rinnovano con Alfa Romeo

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi rinnovano con Alfa Romeo per un'altra stagione. I due piloti saranno compagni di squadra anche per la stagione 2021, la terza come membri della scuderia Alfa Romeo. Alfa Romeo che proprio nella giornata di ieri ha annunciato il rinnovo della parternship con Sauber anche per la prossima stagione. : una scelta giusta? Una scelta che punta alla costanza di un progetto avviato da ormai tre stagioni. L'Alfa Romeo si affiderà alla voglia di Antonio Giovinazzi, che ben sta figurando in questa stagione e all'esperienza di Kimi Raikkonen. Il finlandese ha da poco compiuto 41 anni e si appresta a ...

