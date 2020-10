Raffaella Carrà: sospesa la nuova edizione di A raccontare comincia tu (Di venerdì 30 ottobre 2020) Raffaella Carrà ha deciso di sospendere la nuova edizione di A raccontare comincia tu in seguito all'aumento esponenziale dei contagi. Raffaella Carrà ha sospeso i lavori per la nuova edizione di A raccontare comincia tu. Durante un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais la storica conduttrice si è detta turbata e spaventata per la situazione della pandemia. Per la prossima primavera il pubblico di Rai3 era pronto a godersi il ritorno di Raffaella Carrà sul piccolo schermo con la terza edizione di A raccontare comincia tu ma purtroppo oggi è arrivata per i fan una notizia inaspettata: la conduttrice ha deciso di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)Carrà ha deciso di sospendere ladi Atu in seguito all'aumento esponenziale dei contagi.Carrà ha sospeso i lavori per ladi Atu. Durante un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais la storica conduttrice si è detta turbata e spaventata per la situazione della pandemia. Per la prossima primavera il pubblico di Rai3 era pronto a godersi il ritorno diCarrà sul piccolo schermo con la terzadi Atu ma purtroppo oggi è arrivata per i fan una notizia inaspettata: la conduttrice ha deciso di ...

