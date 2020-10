Quoziente familiare | per un fisco amico della famiglia

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il programma Next Generation Eu prevede un percorso di riforme profonde: giustizia,, Pa, infrastrutture, scuola ecc… Tra queste la riforma fiscale si pensa debba innescare nel nostro Paese un circolo virtuoso che dovrebbe portareriduzionepressione fiscale mediante una rivisitazione di tutto il sistema di imposizione senza trascurare la lotta all’evasione. È previsto che la riforma fiscale dovrà partire dal lavoro e dalle famiglie con un percorso a tappe per la sua messa a punto, come sostenuto dallo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. L’obiettivo è quello di migliorare l’equità, l’efficienza e la trasparenza del nostro sistema tributario. Per questo tra le linee di intervento per il nuovosarà fondamentalmente ...