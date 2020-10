Questo scarabeo indistruttibile interessa agli scienziati (Di venerdì 30 ottobre 2020) Può essere calpestato, investito da un’auto, colpito con violenza dai predatori, eppure lo scarabeo protagonista di Questo video, un animaletto di appena un paio di centimetri e originario delle foreste della West Coast statunitense, non ha difficoltà a sopravvivere. Il suo segreto è rimasto a lungo un intrigante mistero per gli entomologi, e anche per gli ingegneri che vorrebbero ispirarsi a lui per portare le sue abilità da supereroe negli oggetti artificiali: i robot, per esempio, o anche, più semplicemente, manufatti che necessitano di grande resistenza alla pressione. Finalmente uno studio appena pubblicato su Nature riporta i risultati di una lunga e approfondita analisi non solo anatomica ma anche funzionale del Nosoderma diabolicum, in inglese diabolical ironclad beetle, cioè ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) Può essere calpestato, investito da un’auto, colpito con violenza dai predatori, eppure loprotagonista divideo, un animaletto di appena un paio di centimetri e originario delle foreste della West Coast statunitense, non ha difficoltà a sopravvivere. Il suo segreto è rimasto a lungo un intrigante mistero per gli entomologi, e anche per gli ingegneri che vorrebbero ispirarsi a lui per portare le sue abilità da supereroe negli oggetti artificiali: i robot, per esempio, o anche, più semplicemente, manufatti che necessitano di grande resistenza alla pressione. Finalmente uno studio appena pubblicato su Nature riporta i risultati di una lunga e approfondita analisi non solo anatomica ma anche funzionale del Nosoderma diabolicum, in inglese diabolical ironclad beetle, cioè ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo scarabeo Dallo scarabeo maligno materiali per i droni - ItaliaOggi.it Italia Oggi Dallo scarabeo maligno materiali per i droni

A prima vista la corazza dello scarabeo diabolico sembra evocare qualcosa di militaresco, qualcosa che ha a che fare con il carro armato. E in effetti, nel suo piccolo, il carapace di ...

Operazione Scarabeo, l'indagine partita da una fuga di notizie sulle occupazioni abusive al Colosseo

I dettagli dell'inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina che ha portato all'arresto di 13 persone, tra le quali il dipendente infedele della Procura Francesco Santangelo.

