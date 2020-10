Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego battendo Novak Djokovic? Il montepremi per la semifinali all’ATP 500 Vienna

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020)si è reso protagonista di un’impresa clamorosa nei quarti di finale del torneo ATP 500 die ha scritto una pagina di storia del tennis italiano. Il nostro portacolori ha infatti sconfitto, il numero 1 al mondo! L’azzurro ha giganteggiato sul cemento indoor della capitale austriaca e ha letteralmente preso a pallate il formidabile serbo, quest’anno vincitore agli Australian Open e finalista al Roland Garros. Il piemontese è stato incontenibile e si è imposto in due set col roboante punteggio di 6-2 6-1, staccando così il pass per le, dove incrocerà il vincente di Dimitrov-Evans. Il 25enne, entrato nella top-40 del ranking ATP, vuole continuare a farsi largo in questo torneo e sogna ...