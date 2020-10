Quanti parlamentari scaricano il M5s (ogni mese): le sconvolgenti cifre del fallimento firmato Di Maio & Co. Grillini, addio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non sembra arrestarsi la grave emorragia interna al M5s, che dura in verità da anni. Dopo gli ultimi addii, quello della senatrice Tiziana Drago e quello della deputata Rina De Lorenzo, la nave grillina in Parlamento è sul punto di affondare. Come spiega il Corriere della Sera, ora il Movimento conta 196 pentastellati alla Camera e 93 al Senato. Ma se confrontiamo questi numeri con quelli del 2018, non si può non notare un'enorme differenza. Alle Politiche di due anni fa, infatti, i 5s avevano ottenuto 227 seggi a Montecitorio e 111 a Palazzo Madama. Tra fuoriuscite volontarie, espulsioni e decessi, il Movimento è passato da 338 parlamentari a 289, 49 seggi in meno in 31 mesi di legislatura, una media di 1,5 al mese. Il Corriere, poi, mette a confronto gli addii nelle due legislature. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non sembra arrestarsi la grave emorragia interna al M5s, che dura in verità da anni. Dopo gli ultimi addii, quello della senatrice Tiziana Drago e quello della deputata Rina De Lorenzo, la nave grillina in Parlamento è sul punto di affondare. Come spiega il Corriere della Sera, ora il Movimento conta 196 pentastellati alla Camera e 93 al Senato. Ma se confrontiamo questi numeri con quelli del 2018, non si può non notare un'enorme differenza. Alle Politiche di due anni fa, infatti, i 5s avevano ottenuto 227 seggi a Montecitorio e 111 a Palazzo Madama. Tra fuoriuscite volontarie, espulsioni e decessi, il Movimento è passato da 338a 289, 49 seggi in meno in 31 mesi di legislatura, una media di 1,5 al. Il Corriere, poi, mette a confronto gli addii nelle due legislature. ...

