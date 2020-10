Quanti ne sono sbarcati in Italia insieme a lui? Killer di Nizza | Salvini bombarda | Lamorgese | rispondi!

(Di venerdì 30 ottobre 2020) "La ministrarisponda". Matteopunta ancora il dito sul Viminale, per il caso del tunisino autore della strage di matrice islamica diin cui mercoledì mattinamorte tre persone nella cattedrale della cittadina francese. "L'8 ottobre scorso - ricorda il leader della Lega - la nave quarantena Rhapsody ha portato a Bari 805 immigrati clandestini.neoltre alislamico di, il tunisino Brahim Aoussaoui?di questiancora in, e dove?scomparsi?". In mattinata, la ministra degli Interni si è limitata a ...

Giorgiolaporta : Se questi signori avessero difeso a #Lampedusa i confini nazionali, stasera tre persone a #Nizza sarebbero tornate… - lorepregliasco : Purtroppo non sono tutti asintomatici, come dicono certi cialtroni. Oggi 217 morti COVID e siamo già a oltre 1.600… - matteosalvinimi : ++??L'8 ottobre scorso la nave quarantena Rhapsody ha portato a Bari 805 immigrati clandestini. Quanti ne sono sbarc… - SententiaT : RT @matteosalvinimi: ++??L'8 ottobre scorso la nave quarantena Rhapsody ha portato a Bari 805 immigrati clandestini. Quanti ne sono sbarcati… - GioMalanchini : RT @matteosalvinimi: ++??L'8 ottobre scorso la nave quarantena Rhapsody ha portato a Bari 805 immigrati clandestini. Quanti ne sono sbarcati… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti sono

ANSA Nuova Europa

Il torneo si disputerà nonostante il lockdown nazionale in vigore in Francia, ma senza pubblico. Al via anche Lorenzo Sonego, assente Novak Djokovic. Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo Masters ...Locali pieni, gente in giro e restrizioni che evidentemente ormai appartengono all'album dei ricordi. A un anno distanza dall'esplosione della pandemia con cui il mondo si ...