Quanti errori per la negazionista Covid all’Ospedale San Paolo di Napoli che denuncia tende vuote (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci aspettano settimane in cui dovremo fronteggiare il grande trend del momento scoperto dai negazionisti, ovvero quello di registrare video presso varie strutture ospedaliere in Italia, come avvenuto oggi 30 ottobre con l’Ospedale San Paolo di Napoli. Situazione che in parte ricorda quella che abbiamo trattato poche ore fa, anche se in quel caso la denuncia è arrivata addirittura via TV. Il filmato che trovate a fine articolo, fondamentalmente, presenta due errori grossolani che non possiamo non prendere in considerazione. tende vuote all’Ospedale San Paolo di Napoli: gli errori della negazionista Covid Ci sono due errori nel video che trovate oggi con il nostro ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci aspettano settimane in cui dovremo fronteggiare il grande trend del momento scoperto dai negazionisti, ovvero quello di registrare video presso varie strutture ospedaliere in Italia, come avvenuto oggi 30 ottobre con l’Ospedale Sandi. Situazione che in parte ricorda quella che abbiamo trattato poche ore fa, anche se in quel caso laè arrivata addirittura via TV. Il filmato che trovate a fine articolo, fondamentalmente, presenta duegrossolani che non possiamo non prendere in considerazione.all’Ospedale Sandi: glidellaCi sono duenel video che trovate oggi con il nostro ...

RRealfonzo : Quanti errori e banalità nel valutare i dati Istat sul terzo trimestre! Le previsioni NADEF restano poco credibili.… - italianbabcia : Io a mamma non le dico più come è andata e quanti errori ho fatto perchè per lei fare 5 errori e come farle tutte s… - max235521 : @forumJuventus Quanti errori da quando è stato dimissionato Allegri! Scaricare su Pirlo tutte le colpe è meschino!… - Chiara98147500 : RT @elsim_: Per quanti errori possa aver fatto,se dovesse uscire..domani giornata di lutto nazionale?? #GFVIP - elsim_ : Per quanti errori possa aver fatto,se dovesse uscire..domani giornata di lutto nazionale?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti errori Quanti errori per la negazionista Covid all’Ospedale San Paolo di Napoli che denuncia tende vuote Bufale.net Legge Semplificazioni, il ritorno dei “quattro flagelli” dei contratti pubblici

Instabilità, frammentarietà, incompletezza e incoerenza affliggono l'ambito dei contratti pubblici da oltre due decenni e anche il Decreto Semplificazioni, come convertito in legge, sembra essere una ...

Auto da corsa “targate”: la Classifica TOP 10 delle più belle e veloci di sempre

Quante volte avete sentito questa frase ... Anzi sarebbe stato proprio un errore non farlo! Qui potete vedere la mia, personalissima, classifica TOP 10 delle auto da corsa “targate” che hanno fatto la ...

Instabilità, frammentarietà, incompletezza e incoerenza affliggono l'ambito dei contratti pubblici da oltre due decenni e anche il Decreto Semplificazioni, come convertito in legge, sembra essere una ...Quante volte avete sentito questa frase ... Anzi sarebbe stato proprio un errore non farlo! Qui potete vedere la mia, personalissima, classifica TOP 10 delle auto da corsa “targate” che hanno fatto la ...