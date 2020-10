Quale futuro per Fabio Aru? Spunta l’ipotesi Gazprom. Beppe Saronni: “Spero che trovi un ambiente che lo possa aiutare” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fabio Aru è reduce da tre stagioni estremamente complicate a causa anche di diversi problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha vissuto un 2020 particolarmente difficile, condito dal ritiro al Tour de France (vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar) e dalla mancata partecipazione alla Vuelta di Spagna. Il futuro del sardo è avvolto nel mistero, non si sa ancora cosa farà nel 2021, anche perché appare ormai scontato che non gli verrà rinnovato il contratto con la UAE Emirates. Si era parlato del possibile interessamento di alcune squadre tra cui anche la Alpecin di Mathieu van der Poel, la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, la Mitchelton-Scott, la nuova Kometa-Eolo di Alberto Contador e Ivan Basso, ma nessuna di queste ipotesi si è scaldata concretamente. Una nuova opzione è ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)è reduce da tre stagioni estremamente complicate a causa anche di diversi problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha vissuto un 2020 particolarmente difficile, condito dal ritiro al Tour de France (vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar) e dalla mancata partecipazione alla Vuelta di Spagna. Ildel sardo è avvolto nel mistero, non si sa ancora cosa farà nel 2021, anche perché appare ormai scontato che non gli verrà rinnovato il contratto con la UAE Emirates. Si era parlato del possibile interessamento di alcune squadre tra cui anche la Alpecin di Mathieu van der Poel, la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, la Mitchelton-Scott, la nuova Kometa-Eolo di Alberto Contador e Ivan Basso, ma nessuna di queste ipotesi si è scaldata concretamente. Una nuova opzione è ...

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro per il Varesotto? Nella "mobilità avanzata" le nuove opportunità varesenews.it Lo scenario intorno alle prossime elezioni americane

“Usa: l’incertezza delle urne. Paese in crisi, quale futuro?” Con Emiliano Bos, corrispondente Rsi Radio televisione svizzera da Washington e Paolo Rappellino, giornalista del Gruppo San Paolo, una cu ...

Economy of Francesco, suor Smerilli: "Dare voce ai giovani è costruire ponti verso il futuro"

È stata presentata a Roma, nella sala stampa del Vaticano, Economy of Francesco – Papa Francesco e i giovani da tutto il mondo per l’economia di domani. Dal 19 al 21 novembre i giovani di tutto il mon ...

