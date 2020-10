Pulizie senza veli per 100 euro l’ora: donna 35enne lancia il business (Di venerdì 30 ottobre 2020) Claire O’Connor è una mamma inglese di 35 anni. La donna ha pensato di lasciare l’impresa di Pulizie, per la quale lavorava, per mettersi in proprio. Spinta dal desiderio di guadagnare di più, ha perciò deciso di avviare la sua attività, rimanendo nello stesso ambito. Unica differenza: le Pulizie si fanno senza veli. Claire era un’addetta alle Pulizie presso un hotel. Decisa a voler dare una svolta alla propria vita, anche per la propria famiglia, ha scelto di mettersi in proprio. La donna ha perciò fondato la propria impresa che prende il nome di Fantasy Clean. Un nome che è già un programma. Questo perché la sua attività è diversa dalle altre per un motivo specifico: le ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Claire O’Connor è una mamma inglese di 35 anni. Laha pensato di lasciare l’impresa di, per la quale lavorava, per mettersi in proprio. Spinta dal desiderio di guadagnare di più, ha perciò deciso di avviare la sua attività, rimanendo nello stesso ambito. Unica differenza: lesi fanno. Claire era un’addetta allepresso un hotel. Decisa a voler dare una svolta alla propria vita, anche per la propria famiglia, ha scelto di mettersi in proprio. Laha perciò fondato la propria impresa che prende il nome di Fantasy Clean. Un nome che è già un programma. Questo perché la sua attività è diversa dalle altre per un motivo specifico: le ...

pepppe772 : @stopconinomi Anche quando si fanno le pulizie si perde 'materia'. Ma proprio per quello dopo è più pulito. Senza… - sary724209761 : @patty75443750 Certo che lo so ma alle volte tra mille impegni lavoro,scuola,pulizie senza potersi parlare quel bac… - Soffiovic : @Dark_Ispanico @EsercitoCrucian Praticamente sto signore vuole soldi senza fare niente ??????... avesse scritto qualcu… - Superciccia00 : @foresta233 Non credo si possa per privacy. Io comunque uso la mascherina da subito fuori la porta e disinfetto spe… - NextPaolo : @alecavo @fipeliguria @confcommercioge Tra i miei conoscenti sono positivi: 1) ex collega molto attento (non freque… -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizie senza Pulizie senza veli per 100 euro l'ora: donna 35enne lancia il business Velvet Gossip Pulizie senza veli per 100 euro l’ora: donna 35enne lancia il business

Unica differenza: le pulizie si fanno senza veli. Claire era un’addetta alle pulizie presso un hotel. Decisa a voler dare una svolta alla propria vita, anche per la propria famiglia, ha scelto ...

ADDETTA/O PULIZIE INDUSTRIALI - ZONA COSEANO

CERCASI addetta/o servizi di pulizia industriali (pulizie di stabilimento - linee produttive e uffici). Zona Coseano. Contratto di lavoro part-time: 6 ore giornaliere a turni (06-14 / 14-22) dal ...

Unica differenza: le pulizie si fanno senza veli. Claire era un’addetta alle pulizie presso un hotel. Decisa a voler dare una svolta alla propria vita, anche per la propria famiglia, ha scelto ...CERCASI addetta/o servizi di pulizia industriali (pulizie di stabilimento - linee produttive e uffici). Zona Coseano. Contratto di lavoro part-time: 6 ore giornaliere a turni (06-14 / 14-22) dal ...