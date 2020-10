Puglia, scuola: lezioni in presenza nelle classi con almeno uno studente in condizioni di bisogni educativi speciali Chiarimento di Emiliano all'ufficio scolastico regionale: garantire reale inclusione (Di venerdì 30 ottobre 2020) nelle classi dove almeno uno degli studenti rientra nella categoria Bes (bisogni educativi speciali) le lezioni in presenza ricominceranno a piccoli gruppi, al massimo il 25% del totale. Lo ha chiarito oggi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in una lettera inviata al Direttore dell’ ufficio scolastico regionale. «Con riferimento alla frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in presenza -per entrambi i cicli di Istruzione-, debba garantire ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020)doveuno degli studenti rientra nella categoria Bes () leinricominceranno a piccoli gruppi, al massimo il 25% del totale. Lo ha chiarito oggi il presidente della RegioneMichelein una lettera inviata al Direttore dell’. «Con riferimento alla frequenza indelle alunne e degli alunni con, in considerazione del fatto che la frequenza scolastica in-per entrambi i cicli di Istruzione-, debba...

