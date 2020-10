Puglia: primo giorno di casa Didattica a distanza, scuole chiuse per l'ordinanza di Emiliano. La replica di Lopalco ad Azzolina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da oggi e fino al 24 novembre le scuole in Puglia sono chiuse salvo eccezioni (laboratori, per esempio). Didattica a distanza con i bambini di sei anni, come i ragazzi ormai maggiorenni, davanti a pc o tablet o telefoni per seguire le lezioni. Questa forma di contrasto al corona virus è stata molto contestata da sindacati, settori della politica, numerose famiglie e numerosi insegnanti. Ci sono anche i favorevoli, a partire dai pediatri. Una richiesta di riaprire subito le scuole era arrivata ieri da Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione. Le ha risposto Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia. Di Francesco Santoro: L’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Da oggi e fino al 24 novembre leinsonosalvo eccezioni (laboratori, per esempio).con i bambini di sei anni, come i ragazzi ormai maggiorenni, davanti a pc o tablet o telefoni per seguire le lezioni. Questa forma di contrasto al corona virus è stata molto contestata da sindacati, settori della politica, numerose famiglie e numerosi insegnanti. Ci sono anche i favorevoli, a partire dai pediatri. Una richiesta di riaprire subito leera arrivata ieri da Lucia, ministro dell’Istruzione. Le ha risposto Pier Luigi, assessore alla Salute della Regione. Di Francesco Santoro: L’assessore alla Sanità, Pier Luigi, ...

La posizione del governatore della Puglia Michele Emiliano Ricordiamo che in Puglia la Dad viene estesa alla scuola del primo ciclo, escludendo soltanto la scuola dell’infanzia quindi. Ma Emiliano ...

