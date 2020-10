Puglia: ecco il nuovo consiglio regionale Proclamazione degli eletti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Pd: Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitell, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Donato Metallo, Loredana Capone, Donato Pentassuglia, Enzo Di Gregorio e Michele Mazzarano. Popolari: Gianni Stea, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Sergio Clemente, Sebastiano Leo, Mario Pendinelli, Massimiliano Stellato. Puglia Domani: Saverio Tammaco, Paolo Dell’Erba, Paolo Pagliaro. Lega: Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianni De Blasi, Raffaele Fitto. Fratelli d’Italia: Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini. Con Emiliano: Pierluigi Lopalco, Peppino Longo, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio Leoci, Antonio Tutolo, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane. Movimento 5 stelle: Antonella Laricchia, Grazia ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Pd: Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitell, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Donato Metallo, Loredana Capone, Donato Pentassuglia, Enzo Di Gregorio e Michele Mazzarano. Popolari: Gianni Stea, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Sergio Clemente, Sebastiano Leo, Mario Pendinelli, Massimiliano Stellato.Domani: Saverio Tammaco, Paolo Dell’Erba, Paolo Pagliaro. Lega: Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianni De Blasi, Raffaele Fitto. Fratelli d’Italia: Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini. Con Emiliano: Pierluigi Lopalco, Peppino Longo, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio Leoci, Antonio Tutolo, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane. Movimento 5 stelle: Antonella Laricchia, Grazia ...

