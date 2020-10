PS5 e Xbox Series X tra SSD e potenza bruta ma il DualSense sembra la vera innovazione. Vedere per credere! (Di venerdì 30 ottobre 2020) Certo le presentazioni ci avevano lasciato con parecchia curiosità e sicuramente molte aspettative ma mai ci saremmo aspettati un'accoglienza così positiva nei confronti di una periferica che potrebbe essere un asso nella manica non da poco per la next-gen PlayStation. Ciò che traspare con una certa insistenza e praticamente all'unanimità dalle prime prove con mano è evidente: il DualSense di PS5 potrebbe essere la vera innovazione della prossima generazione.Noi di Eurogamer.it ve ne abbiamo parlato approfonditamente prima del lancio scrivendo di differenze abissali rispetto al controller Xbox Series X/S e negli ultimi giorni ne stiamo tessendo le lodi attraverso la prova di Astro's Playroom o nella nostra primissima video analisi approfondita. Oggi però ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Certo le presentazioni ci avevano lasciato con parecchia curiosità e sicuramente molte aspettative ma mai ci saremmo aspettati un'accoglienza così positiva nei confronti di una periferica che potrebbe essere un asso nella manica non da poco per la next-gen PlayStation. Ciò che traspare con una certa insistenza e praticamente all'unanimità dalle prime prove con mano è evidente: ildi PS5 potrebbe essere ladella prossima generazione.Noi di Eurogamer.it ve ne abbiamo parlato approfonditamente prima del lancio scrivendo di differenze abissali rispetto al controllerX/S e negli ultimi giorni ne stiamo tessendo le lodi attraverso la prova di Astro's Playroom o nella nostra primissima video analisi approfondita. Oggi però ...

GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla: niente 4K nativi per PS5, sì su Xbox Series X - GameStopItalia : Insieme per un D1 in tutta sicurezza! ???? - GamingTalker : Assassin's Creed Valhalla non girerà in 4K nativi su PS5, solo su Xbox Series - VideoGamersITA : No Man's Sky su PS5 e Xbox Series X al lancio, upgrade gratuito e 4K a 60 fps - - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Assassin’s Creed Valhalla: niente 4K nativi per PS5, sì su Xbox Series X -