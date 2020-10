PS5 e Sony costringono i creatori delle cover non ufficiali a cambiare nome (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una società che vende cover personalizzate per PS5 ha dovuto cambiare il marchio a seguito di un reclamo di Sony.PlateStation5.com è stata costretta a rinominare l'azienda CustomizeMyPlates.com in seguito al reclamo del gigante giapponese e tutte le immagini che mostrano PlayStation 5 sono state rimosse dal sito web.La società con sede nel Regno Unito, che ora afferma di operare con il nome di "Custom Plates LTD", ha sottolineato in una dichiarazione inviata a VGC che si tratta di una società di terze parti che vende accessori non ufficiali che non sono in alcun modo affiliati a Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una società che vendepersonalizzate per PS5 ha dovutoil marchio a seguito di un reclamo di.PlateStation5.com è stata costretta a rinominare l'azienda CustomizeMyPlates.com in seguito al reclamo del gigante giapponese e tutte le immagini che mostrano PlayStation 5 sono state rimosse dal sito web.La società con sede nel Regno Unito, che ora afferma di operare con ildi "Custom Plates LTD", ha sottolineato in una dichiarazione inviata a VGC che si tratta di una società di terze parti che vende accessori nonche non sono in alcun modo affiliati a.Leggi altro...

