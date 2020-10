'PS3 aveva componenti costosi, per questo il prezzo di vendita era così alto' (Di venerdì 30 ottobre 2020) In una lunghissima intervista, Phil Harrison, ex vicepresidente esecutivo dello sviluppo presso Sony Computer Entertainment Europe ha descritto alcuni retroscena della vendita di PlayStation 3. Nell'articolo intitolato "La difficile terza PlayStation di Sony", Harrison spiega tra le altre cose il perché del costo così elevato ai tempi per PlayStation 3."Kaz Hirai ha avuto lo sfortunato lavoro di annunciare il prezzo di PlayStation 3 all'E3 e penso che il sussulto collettivo di chi era lì a presenziare lo avrebbe buttato giù dal palco. Si trattava di un prezzo senza precedenti, ma rispecchiava due punti"."Il primo era lo straordinario costo di produzione e giocoforza c'era bisogno di un prezzo più alto. Secondariamente c'erano alcuni ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) In una lunghissima intervista, Phil Harrison, ex vicepresidente esecutivo dello sviluppo presso Sony Computer Entertainment Europe ha descritto alcuni retroscena delladi PlayStation 3. Nell'articolo intitolato "La difficile terza PlayStation di Sony", Harrison spiega tra le altre cose il perché del costo; elevato ai tempi per PlayStation 3."Kaz Hirai ha avuto lo sfortunato lavoro di annunciare ildi PlayStation 3 all'E3 e penso che il sussulto collettivo di chi era lì a presenziare lo avrebbe buttato giù dal palco. Si trattava di unsenza precedenti, ma rispecchiava due punti"."Il primo era lo straordinario costo di produzione e giocoforza c'era bisogno di unpiù. Secondariamente c'erano alcuni ...

SteelRevel : RT @spaziogames: Un aneddoto dietro il flop di #PS3 da Phil Harrison. #Xbox360 #Sony #Microsoft - MicrosoftRTweet : RT @spaziogames: Un aneddoto dietro il flop di #PS3 da Phil Harrison. #Xbox360 #Sony #Microsoft - spaziogames : Un aneddoto dietro il flop di #PS3 da Phil Harrison. #Xbox360 #Sony #Microsoft - krug_lebowski : Visto che sono in quarantena e l'apatia mi sta uccidendo, mi sono messo a smontare questa cinesata che uso per far… - ilmauro85 : @RemoContro1927 @bancopostismo @LiveEvil_2010 @pormeccartnei @maggiearg94 @getFANDOM @Lalli_AsRoma Ma non è vero, 3… -

Ultime Notizie dalla rete : PS3 aveva PS5: giochi di lancio superiori a quelli PS4 e PS3, "non c'è paragone" secondo Sony Multiplayer.it 'PS3 aveva componenti costosi, per questo il prezzo di vendita era così alto'

E Sony non voleva vendere troppe unità. In una lunghissima intervista, Phil Harrison, ex vicepresidente esecutivo dello sviluppo presso Sony Computer Entertainment Europe ha descritto alcuni retroscen ...

Sony sottovalutò Microsoft ai tempi del lancio di PS3, stando a Phil Harrison

Stando a quanto raccontato dall'ex-Sony Phil Harrison, Sony sottovalutò Microsoft ai tempi del lancio di PS3, non considerandola come una concorrente pericolosa.. Sony sottovalutò Microsoft ai tempi ...

E Sony non voleva vendere troppe unità. In una lunghissima intervista, Phil Harrison, ex vicepresidente esecutivo dello sviluppo presso Sony Computer Entertainment Europe ha descritto alcuni retroscen ...Stando a quanto raccontato dall'ex-Sony Phil Harrison, Sony sottovalutò Microsoft ai tempi del lancio di PS3, non considerandola come una concorrente pericolosa.. Sony sottovalutò Microsoft ai tempi ...