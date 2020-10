Probabili formazioni Torino-Lazio | sesta giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Alle ore 15 di domenica 1 novembre scendono in campo i granata, che hanno conquistato appena un punto in quattro partite, e i biancocelesti alle prese con unainfinita di giocatori indisponibili a diverso titolo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. QUI– Giampaolo si affida a Verdi alle spalle delle due punte che saranno Bonazzoli e Belotti, dato che Zaza ha ancora alcune noie fisiche da smaltire. In difesa ballottaggio tra Rodriguez e Murru, con favorito lo svizzero. Sulla trequarti Verdi è leggermente in vantaggio su Lukic. QUI ...