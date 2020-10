Probabili formazioni Hellas Verona-Benevento | sesta giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di lunedì 2 novembre nella cornice dello stadio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match.– Spazio al 3-4-2-1 con Ilic (contrastato da Barak) e Zaccagni (insidiato da Colley) alle spalle di Kalinic, confermato per forza di cose in attacco a causa delle assenza di Favilli e Di Carmine. Insieme ai due attaccanti non saranno disponibili ...