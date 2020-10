Previsioni meteo, sabato mite e soleggiato. Ma è Halloween: attenzione alla nebbia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le Previsioni meteo di domani, sabato 31 ottobre , annunciano una bella giornata su gran parte dell'Italia, per merito dell' anticiclone africano che si sta estendendo sul bacino Mediterraneo. Più in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ledi domani,31 ottobre , annunciano una bella giornata su gran parte dell'Italia, per merito dell' anticiclone africano che si sta estendendo sul bacino Mediterraneo. Più in ...

