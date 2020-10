Pozzuoli | il cimitero comunale resta chiuso per la festa dei defunti

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il sindaco diVincenzo Figliolia ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura al pubblico delnei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020, tradizionalmente dedicati alla commemorazione dei. Il provvedimento è stato adottato “quale misura restrittiva specifica atta a tutelare la salute pubblica, prevenendo gli assembramenti e le violazioni dell’obbligo di distanziamento che potrebbero porsi come incontrollabile occasione di contagio da virus covid-19“. Una misura ritenuta necessaria in seguito all’aggravarsi della diffusione del contagio, riscontrato nelle ultime settimane, e che pone l’amministrazione nel doveroso compito di tutelare la sicurezza e ...

napolicittametr : Metronapoli - Emergenza covid, il sindaco di Pozzuoli dispone la chiusura del cimitero comunale nei giorni dedicati… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #cimitero #nicchie LA DENUNCIA/ “Per costruire le nuove nicchie fanno scempio dei resti mortali: vi racco… - puntomagazine : Nei giorni del #31ottobre, 1 e 2 #novembre sarà pertanto consentito l’accesso al cimitero unicamente agli operatori… - L_Iniziativa : #Pozzuoli, cimitero comunale chiuso nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti | L'Iniziativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli cimitero

Sky Tg24

TANGENZIALE DI NAPOLI: PER FAVORIRE I PELLEGRINAGGI AI CIMITERI CHIUSURE DELL'USCITA DELLO SVINCOLO DI DOGANELLA dalle 6:00 alle 16:00 del 31 ottobre, del 1 e del 2 novembre In oc ...Si è appena conclusa la riunione in videoconferenza con i dirigenti scolastici e l’Asl per discutere in merito alle azioni ...