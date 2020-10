Potenza, ristoratore dona cibo invenduto a chi ha bisogno: «Sono arrivate decine di famiglie» (Di venerdì 30 ottobre 2020) A seguito delle dure restrizioni contenute nell’ultimo dpcm, un ristorante di Potenza ha deciso di donare a chi ne ha bisogno il cibo che resta invenduto a fine giornata. Dalle 18.00 il locale diventa così un punto di raccolta per quanti fanno fatica ad avere un pasto caldo. A raccontare questa storia di povertà e dignità Gabriella Mazzeo su ‘Fanpage’ . L’intervista esclusiva a Salvatore Conte, gestore del locale “Crusco’s”, molto conosciuto in zona. «Il giorno dopo le nuove disposizioni avevamo preparato circa quaranta coperti per pranzo. Soltanto sei tavoli Sono stati occupati. Molte delle cose che avevamo cucinato erano praticamente da buttare e non nascondo che la situazione attuale ci spaventa ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) A seguito delle dure restrizioni contenute nell’ultimo dpcm, un ristorante diha deciso dire a chi ne hailche restaa fine giornata. Dalle 18.00 il locale diventa così un punto di raccolta per quanti fanno fatica ad avere un pasto caldo. A raccontare questa storia di povertà e dignità Gabriella Mazzeo su ‘Fanpage’ . L’intervista esclusiva a Salvatore Conte, gestore del locale “Crusco’s”, molto conosciuto in zona. «Il giorno dopo le nuove disposizioni avevamo preparato circa quaranta coperti per pranzo. Soltanto sei tavolistati occupati. Molte delle cose che avevamo cucinato erano praticamente da buttare e non nascondo che la situazione attuale ci spaventa ...

