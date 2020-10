Polonia, ancora proteste contro la legge che limita il diritto all’aborto: decine di migliaia di persone in piazza – Le immagini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano le manifestazioni in Polonia per protestare contro la decisione della Corte costituzionale di vietare l’aborto anche in casi di grave malformazione del feto. Anche se la legge non è ancora entrata in vigore, gli ospedali nel Paese hanno già cominciato a respingere le donne che si presentano per l’intervento. Nel frattempo, decine di migliaia di persone sono scese in piazza nelle capitale, Varsavia, per manifestare il loro dissenso. October 30, 2020 Nel farlo sfidano le restrizioni anti-Covid introdotte dal governo polacco. Prima della manifestazione di oggi, una delle leader della mobilitazione, Marta Lempart, si è rivolta ai paesi membri dell’Ue per chiedere loro di comprendere «la ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano le manifestazioni inper protestarela decisione della Corte costituzionale di vietare l’aborto anche in casi di grave malformazione del feto. Anche se lanon èentrata in vigore, gli ospedali nel Paese hanno già cominciato a respingere le donne che si presentano per l’intervento. Nel frattempo,didisono scese innelle capitale, Varsavia, per manifestare il loro dissenso. October 30, 2020 Nel farlo sfidano le restrizioni anti-Covid introdotte dal governo polacco. Prima della manifestazione di oggi, una delle leader della mobilitazione, Marta Lempart, si è rivolta ai paesi membri dell’Ue per chiedere loro di comprendere «la ...

amnestyitalia : Vietare o criminalizzare l'aborto non fermerà gli aborti, ma li renderà solo meno sicuri. Ieri la la Corte costituz… - sava_no : Varsavia adesso! La Polonia non è ancora persa. ?? - Chiaraandy : Se non l'aveste ancora capito esiste il #LiberoArbitrio ! Il corpo è sempre il mio! #MyBodyMyChoice #Polonia - AncoraFischia : «Non un passo indietro». Ancora proteste per il diritto all’#aborto in Polonia - lucreziaz_ : Niente raga in Polonia usano ancora gli xD e gli xP voglio morire -