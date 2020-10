Più merito e meno raccomandazioni, solo così l’Italia riparte (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chissà, forse moriremo di Qualipatia, senza nemmeno aver cercato di curare una malattia, che abbiamo trascurato o, ancora peggio, che abbiamo alimentato senza neanche accorgercene. Gian Maria Fara, sociologo e Presidente dell’Eurispes aveva denunciato la presenza di questo strano “virus” (parola fin troppo alla moda purtroppo) nel Rapporto Italia di due anni fa. I commenti sono stati tanti, reazioni concrete poche, a giudicare almeno dal messaggio che ci arriva dalla IV Giornata nazionale del merito che si è svolta a Milano. Un banco di prova interessante per capire se competenza, preparazione (ingredienti essenziali della qualità) cominciano a farsi spazio nelle dinamiche evolutive della società. Purtroppo, siamo ancora in alto mare. L’evento promosso dal Forum della ... Leggi su leurispes (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chissà, forse moriremo di Qualipatia, senza nemaver cercato di curare una malattia, che abbiamo trascurato o, ancora peggio, che abbiamo alimentato senza neanche accorgercene. Gian Maria Fara, sociologo e Presidente dell’Eurispes aveva denunciato la presenza di questo strano “virus” (parola fin troppo alla moda purtroppo) nel Rapporto Italia di due anni fa. I commenti sono stati tanti, reazioni concrete poche, a giudicare aldal messaggio che ci arriva dalla IV Giornata nazionale delche si è svolta a Milano. Un banco di prova interessante per capire se competenza, preparazione (ingredienti essenziali della qualità) cominciano a farsi spazio nelle dinamiche evolutive della società. Purtroppo, siamo ancora in alto mare. L’evento promosso dal Forum della ...

