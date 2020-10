Pirlo e il Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Sono fiducioso, mangerò il panettone” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un inizio di stagione da… Tapiro d’oro. Non è stato un inizio di stagione esaltante per Andrea Pirlo visto anche il tonfo in Champions League contro il Barcellona. Proprio per questo, il tecnico della Juventus, riceverà da Valerio Staffelli la statuetta del Tapiro d’oro. Intercettato dal giornalista di Striscia la notizia, Pirlo ha risposo: “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso.” Foto: twitter Striscia la notizia L'articolo Pirlo e il Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Sono fiducioso, mangerò il panettone” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un inizio di stagione da…d’oro. Non è stato un inizio di stagione esaltante per Andreavisto anche il tonfo in Champions League contro il Barcellona. Proprio per questo, il tecnico della Juventus, riceverà da Valerio Staffelli la statuetta deld’oro. Intercettato dal giornalista dilaha risposo: “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono.” Foto: twitterlaL'articoloe ild’oro dila: “Sono, mangerò il panettone” proviene da Alfredo Pedullà.

1897Passion : Striscia la notizia ha sottolineato il momento no di Pirlo consegnandogli il Tapiro d'oro. #Juventus #Pirlo ??… - Spazio_J : Pirlo riceve il Tapiro d'Oro e commenta: 'Non ho paura di non mangiare il panettone' - - elsolONE : Questa sera a #striscialanotizia il #tapiro a #Pirlo #Ronaldo - forzagranata1 : ?? #CALCIO Pirlo, ecco il Tapiro d’Oro: “Juve in rodaggio, ma mangerò il panettone” Il tecnico bianconero ha ricevu… - lazarismo : RT @sportface2016: #SerieA | #Juventus, stasera Tapiro d'oro ad Andrea #Pirlo per il complicato avvio di stagione -