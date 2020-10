Pioggia di vendite a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Al giro di boa la borsa diconferma l’intonazione negativa dell’avvio, dopo la performance positiva della vigilia, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. Dal fronte macro l’aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane, a settembre, ha evidenziato una crescita oltre attese. Ieri il PIL del terzo trimestre è salito oltre le aspettative. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una flessione dell’1,47%; sulla stessa linea, si abbattono lesull’S&P-500, che continua la giornata a 3.248 punti, in forte calo dell’1,87%. Pessimo il Nasdaq 100 (-3,14%); con analoga direzione, in forte calo l’S&P 100 (-2,17%). In discesa a ...