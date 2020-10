Pil: in Italia il +16,1 per cento del terzo trimestre è migliore del previsto Dati Istat (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il rimbalzo registrato dall’economia Italiana nel terzo trimestre dell’anno, pari a +16,1% secondo i Dati provvisori dell’Istat, è superiore alle stime degli analisti e dello stesso governo. Stralcio del resoconto Ansa. Su base annua da giugno 2019 le stime sono di un calo del 4,2 per cento. Si tenga conto della prima terribile metà 2020. L'articolo Pil: in Italia il +16,1 per cento del terzo trimestre è migliore del previsto <small class="subtitle">Dati Istat</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il rimbalzo registrato dall’economiana neldell’anno, pari a +16,1% secondo iprovvisori dell’, è superiore alle stime degli analisti e dello stesso governo. Stralcio del resoconto Ansa. Su base annua da giugno 2019 le stime sono di un calo del 4,2 per. Si tenga conto della prima terribile metà 2020. L'articolo Pil: inil +16,1 perdeldel proviene da Noi Notizie..

