Pil | +16 | 1% nel terzo trimestre | ma la ripresa è rinviata

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo i dati forniti oggi dall’Istat, il Pil italiano neldel 2020 ha registrato un rialzo del 16,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Il precedente, per via degli effetti del lockdown, si era chiuso a -13%. Questo il dato, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, dell’Istat sulla base delle stime provvisorie, mentre su base annua il Pil, rispetto al periodo giugno-settembre 2019 registra un -4,7%. Da sottolineare che il dato congiunturale delva oltre le stime di analisti e del governo, che aveva previsto un aumento del 13%. Insomma, l’estate è andata meglio di quanto preventivato, anche se le nuove chiusure di questi giorni avranno un nuovo impatto negativo sull’economica. Sulla base dei dati attuali, è stato stimato che la ...