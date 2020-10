Pierpaolo Petrelli sotto accusa, la storia con Elisabetta lo danneggia? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Al GF VIP la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci è sotto accusa, ecco cosa è successo. Pierpaolo Petrelli, Fonte foto: Instagram (@ Pierpaolopretelliofficial)Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, una puntata davvero difficile questa che vede in nomination alcuni dei pezzi da Novanta di questa stagione: Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini sarà chiamato a rispondere ad alcune domanda su Andrea Zelletta che da diverse ore manca dalla casa più spiata d’Italia. Ci sarà poi l’ingresso nella casa ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Al GF VIP lad’amore traPretelli edGregoraci è, ecco cosa è successo., Fonte foto: Instagram (@pretelliofficial)Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, una puntata davvero difficile questa che vede in nomination alcuni dei pezzi da Novanta di questa stagione: Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria,Gregoraci ePretelli. Alfonso Signorini sarà chiamato a rispondere ad alcune domanda su Andrea Zelletta che da diverse ore manca dalla casa più spiata d’Italia. Ci sarà poi l’ingresso nella casa ...

Notiziedi_it : Pomeriggio 5: la notte di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli | Video Mediaset - MarcomeMarmorto : Pierpaolo Petrelli as Ben Harmon: Un uomo calmo e controllato ma scherzi e battute non gli mancano, ama la famiglia… - darveyfeels_ : PIERPAOLO PETRELLI - ATTICUS LINCOLN bravissimi ragazzi, possono sembrare i classici belli senza sostanza ma sono… - Carlett76595590 : @General_Kuroki Eh no, ci sono tante persone che vogliono vedere Elisabetta Gregoracci e Pierpaolo Petrelli. - nneverajoy : Marshall Eriksen/ PIERPAOLO PETRELLI: Divertente, simpatico, amicone, buono come il pane e romantico. Spesso viene… -