Pierluigi Diaco | gira un’indiscrezione bomba su di lui ma Diaco rimane in silenzio

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)alla Rai ha dato molto, infatti il suo programma “Io e te”, che durante l’estate ha tenuto tanta compagnia, è andato benissimo. In realtà il comportamento da conduttore diè stato anche molto criticato perché i giornali mettevano in evidenza come lui trattasse gli ospiti in trasmissione con dei modi a volte un po’ troppo duri. Durante l’estate scorsa, quando il programma era visto tantissimo erano diventate famose due frasi chepronunciava spesso quando perdeva la pazienza “Vuoi condurre tu?” e “Datte na calmata!”. L’indiscrezione “sta per tornare in tv con un nuovo ...