Piemonte, tamponi rapidi da prenotare in farmacia? Tutto rimandato… Gli annunci beffa di Cirio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, così come più volte aveva annunciato in primavera che avrebbe triplicato subito i tamponi senza farlo realmente, così nelle ultime settimane ha annunciato l’arrivo in farmacia della possibilità di prenotare i tamponi rapidi da fare a domicilio. Sarebbe dovuto partire Tutto lunedì scorso, 26 ottobre, giorno in cui in tanti si sono presentai in farmacia per effettuare la prenotazione, ma il servizio non è potuto partire, di fatto non era stata attivata nemmeno la piattaforma attraverso cui le farmacie poteva procedere con le prenotazioni. La Regione Piemonte ha detto che si trattava di ... Leggi su blogo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Presidente della RegioneAlberto, così come più volte avevaato in primavera che avrebbe triplicato subito isenza farlo realmente, così nelle ultime settimane haato l’arrivo indella possibilità dida fare a domicilio. Sarebbe dovuto partirelunedì scorso, 26 ottobre, giorno in cui in tanti si sono presentai inper effettuare la prenotazione, ma il servizio non è potuto partire, di fatto non era stata attivata nemmeno la piattaforma attraverso cui le farmacie poteva procedere con le prenotazioni. La Regioneha detto che si trattava di ...

