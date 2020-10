Piacenza-Padova, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita la Kioene Padova: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la sconfitta casalinga subita per mano di Modena, Padova proverà a riscattarsi sul campo di Piacenza, reduce dalla bella vittoria contro Vibo Valentia. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su RaiPlay. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Gas Sales Bluenergyospita la Kioene: eccoe come vedere intv eil match dell’ottava giornata di andella. Dopo la sconfitta casalinga subita per mano di Modena,proverà a riscattarsi sul campo di, reduce dalla bella vittoria contro Vibo Valentia. L’appuntamento è per domenica 1 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile intv su Rai Sport + HD, oltre che insu RaiPlay. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA GIORNATA LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI

Domenica 1 novembre, alle 17.00, vanno in scena Vibo e Monza. Un’ora dopo l’appuntamento sotto rete è con Piacenza – Padova (diretta RAI Sport), Ravenna – Verona e Cisterna – Trento. Alle 18.00 di ...

