Personale del centro medico legale dell'Inps positivi al Covid: sospese le visite per invalidità (Di venerdì 30 ottobre 2020) Personale del centro medico legale della Direzione provinciale Inps di Salerno positivi al Coronavirus. A comunicarlo è stata proprio la direzione provinciale dell'istituti nazionale di previdenza sociale, spiegando che, fino al prossimo 9 novembre, sono sospese le visite per l'accertamento delle invalidità civile, dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus. "Tutti i tracciamenti dei contatti stretti sono stati effettuati come da disposizioni vigenti". L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

Ultime Notizie dalla rete : Personale del Sulmona, tampone mensile per il personale del carcere Rete8 Nizza, stretta nelle Case di riposo: “Così tuteliamo la salute di tutti”

«Il momento è difficile e delicato. Abbiamo 38 positivi in due case di riposo della città (Cerreto e Rsa Nizza ndr) - dichiara il sindaco di Nizza Simone Nosenzo -. Purtroppo abbiamo registrato anche ...

Il bene moltiplicato: la storia di Carla e del suo lascito solidale per realizzare il sogno di Albert

SOS Villaggi dei Bambini racconta come, grazie a un lascito solidale, sia possibile trasformare la vita di un’altra persona, donandole futuro. In Italia, secondo un’indagine del Comitato Testamento So ...

