Percorso Giro d'Italia 2020, partenza dal Sud e tante montagne? Stelvio, Lussari, Fauniera. Si ricorda Dante (Di venerdì 30 ottobre 2020) Quale sarà il Percorso del Giro d'Italia 2021? Gli appassionati aspettano di conoscere la conformazione del tracciato della prossima Corsa Rosa, il quale dovrebbe essere presentato attorno alla metà di gennaio. La corsa a tappe del Bel Paese dovrebbe svolgersi da sabato 8 maggio a domenica 30 maggio, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo vista la situazione sanitaria a livello globale. In questo periodo fioccano le anticipazioni e le indiscrezioni sul Percorso del Giro d'Italia 2021. Ne ha parlato anche Beppe Conti durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda ieri sera su RaiSport. Si è parlato di una possibile partenza dal Sud, con Sicilia e Calabria in prima linea (l'Isola ha già ospitato la Grande partenza

