Perchè si festeggia Halloween? Halloween viene tipicamente collegato alla festa celtica di Samhain, che coincide col il capodanno celtico e significa approssimativamente "fine dell'estate". Dall'Irlanda, la tradizione è stata poi portata negli Stati Uniti dagli emigranti, che, spinti dalla terribile carestia dell'800, si trasferirono a migliaia nella nuova terra. Diversi studiosi hanno individuato le origini dell'attuale festa di Halloween nella festa celtica di Samhain, appunto il Capodanno celtico che segnava la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno e allo stesso tempo l'ultimo raccolto prima dell'inizio della stagione fredda. Era l'occasione in cui ...

