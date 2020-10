Perché non sono pubblicati dati precisi sui contagi nelle scuole? (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)5.793 studenti e 1.020 insegnanti positivi al 10 ottobre. sono questi gli ultimi numeri disponibili sui contagi da nuovo coronavirus nella scuola, dopo la riapertura iniziata lo scorso 14 settembre. Numeri che riassumono il monitoraggio che il ministero dell’Istruzione esegue con la collaborazione dei dirigenti scolastici. Numeri poveri, che ci dicono ben poco su cosa stia accadendo nelle scuole. Da un lato perché manca ogni riferimento alla tipologia di istituto, dall’altro perché racchiudono una situazione nazionale, senza alcun distinguo locale. Ci sono stati più contagi nelle scuole elementari o in quelle superiori? Abbiamo province o regioni più in difficoltà o la ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)5.793 studenti e 1.020 insegnanti positivi al 10 ottobre.questi gli ultimi numeri disponibili suida nuovo coronavirus nella scuola, dopo la riapertura iniziata lo scorso 14 settembre. Numeri che riassumono il monitoraggio che il ministero dell’Istruzione esegue con la collaborazione dei dirigenti scolastici. Numeri poveri, che ci dicono ben poco su cosa stia accadendo. Da un lato perché manca ogni riferimento alla tipologia di istituto, dall’altro perché racchiudono una situazione nazionale, senza alcun distinguo locale. Cistati piùelementari o in quelle superiori? Abbiamo province o regioni più in difficoltà o la ...

