Perché Martin Eden con Luca Marinelli ha stregato l’America (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se si stilasse una lista di 12 cose che si amano del cinema e la si trasformasse in un film, verrebbe fuori Martin Eden. Lo ha scritto A.O.Scott sul New York Times, ma non è il solo ad essere rimasto stregato dal film di Pietro Marcello, uscito negli States lo scorso 16 ottobre. Rolling Stone ha scomodato il termine “capolavoro”, per The New York Review è un fulmine a ciel sereno pieno di idee che unisce cinema verità e commedia dell’arte, mentre per il Los Angeles Times è magnetico e pieno di passione e il Chicago Tribune non esita a esaltare il grande peso cinematografico e filosofico. Le testate americane, inoltre, concordano sul talento e la convincente interpretazione di Luca Marinelli nei panni del protagonista, ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se si stilasse una lista di 12 cose che si amano del cinema e la si trasformasse in un film, verrebbe fuori. Lo ha scritto A.O.Scott sul New York Times, ma non è il solo ad essere rimastodal film di Pietro Marcello, uscito negli States lo scorso 16 ottobre. Rolling Stone ha scomodato il termine “capolavoro”, per The New York Review è un fulmine a ciel sereno pieno di idee che unisce cinema verità e commedia dell’arte, mentre per il Los Angeles Times è magnetico e pieno di passione e il Chicago Tribune non esita a esaltare il grande peso cinematografico e filosofico. Le testate americane, inoltre, concordano sul talento e la convincente interpretazione dinei panni del protagonista, ...

