Perché il Mossad avrebbe portato in Israele il vaccino cinese? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come dimostrato dall’intesa raggiunta con Germania e Italia sul vaccino Oxford-AstraZeneca-Irbm, la diplomazia ufficiale di Israele è impegnata nella corsa contro il coronavirus. Parallelamente, però, si muovono anche i servizi segreti dello Stato ebraico. In particolare il Mossad, l’agenzia di intelligence per l’estero il cui direttore Yossi Cohen (figura su cui molti scommettono per il post Benjamin Netanyahu) tra febbraio e maggio, cioè nei primi difficili mesi della pandemia, ha guidato la centrale acquisti per mascherine, test, respiratori e altre attrezzature mediche. La competenza è passata, con grandi ringraziamenti pubblici di Netanyahu a Cohen, al ministero della Salute. Ma il lavoro del Mossad non sembra esserci fermato. Nei giorni scorsi, l’israeliano ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Come dimostrato dall’intesa raggiunta con Germania e Italia sulOxford-AstraZeneca-Irbm, la diplomazia ufficiale diè impegnata nella corsa contro il coronavirus. Parallelamente, però, si muovono anche i servizi segreti dello Stato ebraico. In particolare il, l’agenzia di intelligence per l’estero il cui direttore Yossi Cohen (figura su cui molti scommettono per il post Benjamin Netanyahu) tra febbraio e maggio, cioè nei primi difficili mesi della pandemia, ha guidato la centrale acquisti per mascherine, test, respiratori e altre attrezzature mediche. La competenza è passata, con grandi ringraziamenti pubblici di Netanyahu a Cohen, al ministero della Salute. Ma il lavoro delnon sembra esserci fermato. Nei giorni scorsi, l’israeliano ...

PaucaPalea : @ilReazionario Sono un po' confuso. Non bastava il vairus come false flag? Perché il Mossad si disturba ancora con queste messinscene? - PaucaPalea : @Peter_Italy Mi sono perso qualcosa. Perché tornare al metodo Mossad dei furgoni/coltellate/allahuakbar? Il vairus… - JJRobert99 : @Agenzia_Ansa Avete capito perchè chiudono ristoranti e bar, ci sono gli uomini del Mossad che gridano Allà al Bar ?? - ValeMameli : RT @LupodiBrughiera: Perché il Mossad fa arrivare il vaccino dalla Cina? Perché il Mossad fece arrivare le mascherine dalla Cina? Come si p… - LupodiBrughiera : Perché il Mossad fa arrivare il vaccino dalla Cina? Perché il Mossad fece arrivare le mascherine dalla Cina? Come s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Mossad MARTIN: «NON MI LASCERO' SORPRENDERE DA ROGLIC E CARAPAZ» TUTTOBICIWEB.it