Per una Houston italiana. Onesti (AdP) spiega lo spazioporto di Grottaglie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una Houston italiana nel cuore della Puglia, all’aeroporto di Taranto-Grottaglie, che racchiuda eccellenze nazionali e abbia respiro internazionale tra volo suborbitale, mini-satelliti e trasporto a velocità supersoniche. È il piano per il primo spazioporto italiano, descritto a Formiche.net da Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, la società che gestisce lo scalo tarantino. Presidente, la scorsa settimana dall’Enac è arrivato il Regolamento per rendere Grottaglie spazioporto nazionale. Come avete accolto la notizia? Non possiamo che essere contenti. Il regolamento dell’Enac per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti in tutto il Paese rappresenta una pietra miliare per poter andare avanti. Abbiamo ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Unanel cuore della Puglia, all’aeroporto di Taranto-, che racchiuda eccellenze nazionali e abbia respiro internazionale tra volo suborbitale, mini-satelliti e trasporto a velocità supersoniche. È il piano per il primoitaliano, descritto a Formiche.net da Tiziano, presidente di Aeroporti di Puglia, la società che gestisce lo scalo tarantino. Presidente, la scorsa settimana dall’Enac è arrivato il Regolamento per renderenazionale. Come avete accolto la notizia? Non possiamo che essere contenti. Il regolamento dell’Enac per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti in tutto il Paese rappresenta una pietra miliare per poter andare avanti. Abbiamo ...

matteosalvinimi : Hanno smantellato i Decreti sicurezza mentre, con i porti spalancati. sbarcava un terrorista islamico a Lampedusa,… - Giorgiolaporta : Nessuno si inginocchierà per i morti di #Nizza. Perché bisognerà negare la violenza islamista anche di fronte alle… - MolinariRik : Matteo Salvini ha pienamente ragione, se fosse vero qualcuno dovrebbe spiegarci perché per anni, una certa parte po… - Pasky973 : Dopo che hanno annullato una marea di goal con il fuorigioco per millimetri finalmente qualcuno si sta interrogando… - giangolz : RT @CarloCalenda: La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Per una Palermo, infermiera positiva al Covid per una settimana al lavoro in ostetricia al Cervello La Repubblica CrowdFundMe annuncia quotazione minibond i-RFK

(Teleborsa) - CrowdFundMe ha annunciato la quotazione del minibond di i-RFK, holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative, sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana, ...

Formula 1, Binotto: “Nel 2021 vogliamo tornare sul podio, 2022 sarà bella sfida”

Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione nera 2020, ma c’è voglia di tornare competitivi nei prossimi due anni ...

(Teleborsa) - CrowdFundMe ha annunciato la quotazione del minibond di i-RFK, holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative, sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana, ...Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione nera 2020, ma c’è voglia di tornare competitivi nei prossimi due anni ...