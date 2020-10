Per la Germania tutta l'Italia è zona a rischio eccetto la Calabria (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per la Germania tutta l’Italia, con la sola eccezione della Calabria, è “zona a rischio”. è il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, ad aver aggiornato, estendendola, la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione dell’epidemia da coronavirus ha superato i 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti. Per chi rientra nella Repubblica federale da tali aree vige l’obbligo della quarantena, che può essere “abbreviato” se ci si sottopone al tampone Covid. Per quanto riguarda la penisola Italiana - le indicazioni dell’Rki di norma vengono accolte automaticamente nelle avvertenze di viaggio del ministero degli Esteri tedesco - il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Per lal’, con la sola eccezione della; “”.; il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, ad aver aggiornato, estendendola, la lista delle aree geografiche in Europa nelle quali la diffusione dell’epidemia da coronavirus ha superato i 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti. Per chi rientra nella Repubblica federale da tali aree vige l’obbligo della quarantena, che può essere “abbreviato” se ci si sottopone al tampone Covid. Per quanto riguarda la penisolana - le indicazioni dell’Rki di norma vengono accolte automaticamente nelle avvertenze di viaggio del ministero degli Esteri tedesco - il ...

Francia e Germania tornano ad una nuova stretta, noi già ci siamo, ma paventiamo per misure ancora più restrittive. Ogni azione che nega la libertà, specie quella di poter fare quello che mai abbiamo ...

