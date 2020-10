PD a militanti | aiutiamo volontariato | aiutiamo famiglie

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – Oltre 200 sezioni e 25mila iscritti da mobilitare a favore delle reti diper l’emergenza Covid. Il Pd Lazio fa appello ai proprie ai propri elettori a scendere in campo nella battaglia sociale per aiutare chi, a causa delle conseguenze economiche della pandemia, ha bisogno di aiuto e chi, colpito dalla malattia, non puo’ uscire di casa. La direzione regionale del partito ieri ha approvato questa iniziativa all’unanimita’: “Chi ama il proprio territorio non lo distrugge ma lo aiuta- ha spiegato il vicesegretario regionale, Enzo Foschi, all’agenzia Dire- Chiediamo a tutti i nostri iscritti, ai nostri elettori e a chi crede nella solidarieta’ di mettersi a disposizione delle rete di. Perche’ la priorita’ oggi e’ aiutare nella ...