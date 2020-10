Paura nella città italiana, con una spranga spacca i vetri di 56 auto in sosta: il video choc (Di venerdì 30 ottobre 2020) Momenti di Paura a Roma, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha distrutto i vetri di 56 auto parcheggiate su via dei Colli Albani. Intorno alla mezzanotte molti dei residenti, svegliati dai rumori dei vetri rotti e dagli antifurti delle auto, sono scesi in strada tentando di bloccare la furia e rischiando di finire sotto i colpi dell’uomo. Alcuni cittadini hanno preferito restare in casa e documentare quello che stava succedendo e la follia del 45enne di nazionalità egiziana è stato filmato e caricato in rete. Nel filmato si sentono le grida dei proprietari delle auto che l’uomo stava distruggendo.



Tante le chiamate al 112 e poco dopo sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri della stazione Roma Tuscolana. I militari ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Momenti dia Roma, dove un uomo armato di unadi ferro ha distrutto idi 56parcheggiate su via dei Colli Albani. Intorno alla mezzanotte molti dei residenti, svegliati dai rumori deirotti e dagli antifurti delle, sono scesi in strada tentando di bloccare la furia e rischiando di finire sotto i colpi dell’uomo. Alcuni cittadini hanno preferito restare in casa e documentare quello che stava succedendo e la follia del 45enne di nazionalità egiziana è stato filmato e caricato in rete. Nel filmato si sentono le grida dei proprietari delleche l’uomo stava distruggendo.Tante le chiamate al 112 e poco dopo sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri della stazione Roma Tuscolana. I militari ...

paridepuglia : @HuffPostItalia Per la prima volta nella storia dell'umanità, un virus con una mortalità tra lo zero, qualcosa e lo… - ResiannaM : RT @cosimoamato_: Tre mesi di lockdown sono costati troppo cari a molti di noi. Chi ha avuto attacchi di panico, chi è sprofondato nella de… - FI_Veneto : RT @renatobrunetta: L’Esecutivo si deve impegnare a tradurre in atti di Governo l’ascolto e la condivisione.Fuori da questo sentiero, al di… - Clari78359079 : RT @cosimoamato_: Tre mesi di lockdown sono costati troppo cari a molti di noi. Chi ha avuto attacchi di panico, chi è sprofondato nella de… - luckyxone_ : @LuBennet Vediamo cosa succedera nella puntata di domani...ho paura -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nella Nizza il giorno dopo, viaggio nella città tra paura e lockdown. "Quando accadrà di nuovo?" la Repubblica Nizza il giorno dopo, una città fantasma tra paura e lockdown

'Non possiamo combattere l'islamo-fascismo con le leggi attuali: dateci i mezzi per battere il nemico', gli fa eco, sindaco della città. Con quasi 3.000 telecamere, una ogni 120 abitanti, Nizza è tra ...

Ansia- 19, come il Covid sta trasformando la nostra mente

L'ordine delle preoccupazioni allora immediatamente cambia: dalla paura della febbre con crisi respiratorie, dal contagio ai nonni, passiamo nell'arco di una manciata di minuti a domandarci se la ...

'Non possiamo combattere l'islamo-fascismo con le leggi attuali: dateci i mezzi per battere il nemico', gli fa eco, sindaco della città. Con quasi 3.000 telecamere, una ogni 120 abitanti, Nizza è tra ...L'ordine delle preoccupazioni allora immediatamente cambia: dalla paura della febbre con crisi respiratorie, dal contagio ai nonni, passiamo nell'arco di una manciata di minuti a domandarci se la ...