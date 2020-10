Partita la 36a Spedizione italiana in Antartide

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Con l’apertura della baseMario Zucchelli inizia la 36ain, finanziata dal MIUR nell’ambito del PNRA Con l’apertura della baseMario Zucchelli inizia la 36ain, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA) e gestita dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Partita 36a

Corriere Nazionale

Con l'apertura della base italiana Mario Zucchelli inizia oggi la 36a Spedizione italiana in Antartide ... La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 ...Prende il via la 36a Spedizione italiana in Antartide con l'apertura della ... La nave da ricerca italiana "Laura Bassi" effettuerà una sola rotazione a partire dal 24 dicembre, quando salperà dal ...