Parma, Liverani: "Tante assenze ma possiamo mettere in difficoltà l'Inter" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mister Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro tra l'Inter e il suo Parma: "E' normale che lavorando ogni settimana si può migliorare sotto tutti i punti di vista - ha dichiarato il tecnico dei ducali. E' una partita sulla carta proibitiva ma noi crediamo di poter fare una buona gara, di poter creare delle difficoltà all'Inter pur consapevoli che è una squadra forte e che noi rispettiamo. Con umiltà cercheremo di fare la nostra gara, chiedo quello ai ragazzi. Poi vedremo il campo cosa ci dirà". Il tecnico dei ducali si è poi soffermato sulle tante assenze: "Non mi piace molto affrontare questo discorso. Io credo che tutti noi abbiamo delle difficoltà, tutti noi lottiamo con queste situazioni - ha detto ...

