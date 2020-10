Parma, Liverani: “Contro l’Inter gara proibitiva sulla carta, ma possiamo fare bene” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico del Parma Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter, valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2021: “Siamo sulla strada giusta. Ci tengo a ricordare che rispetto agli altri anni non abbiamo potuto svolgere né un ritiro né una preparazione adeguata. Credo che possa essere positivo giocare tanto in modo da mettere minuti nelle gambe e allenarsi nel migliore dei modi. sulla carta è una gara proibitiva – ha spiegato il tecnico dei ducali – Rispettiamo l’avversario e affrontiamo una squadra forte, ma siamo convinti che con umiltà potremo fare bene. Alla fine sarà il campo a parlare. Dopo un momento difficile stiamo lentamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico delFabioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inter, valevole per la sesta giornata di Serie A 2020/2021: “Siamostrada giusta. Ci tengo a ricordare che rispetto agli altri anni non abbiamo potuto svolgere né un ritiro né una preparazione adeguata. Credo che possa essere positivo giocare tanto in modo da mettere minuti nelle gambe e allenarsi nel migliore dei modi.è una– ha spiegato il tecnico dei ducali – Rispettiamo l’avversario e affrontiamo una squadra forte, ma siamo convinti che con umiltà potremobene. Alla fine sarà il campo a parlare. Dopo un momento difficile stiamo lentamente ...

sportface2016 : #SerieA, le parole del tecnico del #Parma Fabio #Liverani alla vigilia della partita contro l'#Inter - fcin1908it : Inter-Parma, Liverani ne convoca 22: due assenti per ripositivizzazione - - sportparma : Liverani: «Contro l’Inter sfida proibitiva, ma faremo la nostra gara» - ItaSportPress : Parma, Liverani: 'Tante assenze ma possiamo mettere in difficoltà l'Inter' - - IamCALCIO : Parma, i convocati di Liverani per la sfida di domani a San Siro -