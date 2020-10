Parma, Liverani: «Assenze? Tutti hanno difficoltà. Voglio fare le mie scelte» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole sulla partita Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole. Assenze — «Non mi piace molto affrontare questo discorso. Io credo che Tutti noi abbiamo delle difficoltà, Tutti noi lottiamo con queste situazioni. La squadra che abbiamo a disposizione penso possa fare un’ottima partita. Stiamo recuperando piano piano i ragazzi, abbiamo passato un momento difficile che spero di aver superato del tutto. Il mio sogno più grande è avere tutta la rosa a disposizione e fare le scelte tecniche, queste sono le cose ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fabio, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole sulla partita Fabio, tecnico del, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole.— «Non mi piace molto affrontare questo discorso. Io credo chenoi abbiamo delle difficoltà,noi lottiamo con queste situazioni. La squadra che abbiamo a disposizione penso possaun’ottima partita. Stiamo recuperando piano piano i ragazzi, abbiamo passato un momento difficile che spero di aver superato del tutto. Il mio sogno più grande è avere tutta la rosa a disposizione eletecniche, queste sono le cose ...

