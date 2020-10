Parma, altri due positivi al Coronavirus: il comunicato (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Parma ha comunicato che altri due calciatori sono risulttai positivi al Coronavirus. I giocatori si sono ripositivizzati Il Parma comunica che due calciatori sono risultati positivi al Coronavirus. I due soggetti si sono ripositivizzati. «Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilhachedue calciatori sono risulttaial. I giocatori si sono rizzati Ilcomunica che due calciatori sono risultatial. I due soggetti si sono rizzati. «IlCalcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultatie saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due rizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore». Leggi su ...

Inter : ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui in… - MatteoBraido : RT @Inter: ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui invece trovate… - zazoomblog : Coronavirus altri due positivi al Parma: out nella sfida contro l’Inter - #Coronavirus #altri #positivi #Parma:… - bitencourtt07 : RT @Inter: ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui invece trovate… - josea19_ : RT @Inter: ? | RICORDI Domani c'è #InterParma! Per caricarvi in vista del match abbiamo scelto questo pirotecnico 5-2, qui invece trovate… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma altri A Parma nelle ultime 24 ore altri 90 nuovi casi di positività e tre morti: una donna e due uomini Gazzetta di Parma Inter, un altro attaccante ko oltre a Lukaku: le parole di Conte

L’Inter si ritrova in piena emergenza in attacco. Oltre a Romelu Lukaku, Antonio Conte contro il Parma dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, a rischio anche per il già decisivo match di Champions Leagu ...

Coronavirus: a Rimini tre decessi, 165 nuovi casi in maggior parte asintomatici

A Rimini 165 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, in prevalenza asintomatici (97 contro 68). Si registrano tre nuovi decessi: una 83enne, un 78enne e un 84enne. In totale in regione i decessi sono ...

L’Inter si ritrova in piena emergenza in attacco. Oltre a Romelu Lukaku, Antonio Conte contro il Parma dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, a rischio anche per il già decisivo match di Champions Leagu ...A Rimini 165 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, in prevalenza asintomatici (97 contro 68). Si registrano tre nuovi decessi: una 83enne, un 78enne e un 84enne. In totale in regione i decessi sono ...