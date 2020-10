Papa Bergoglio: Benedetto? Padre e fratello. Mi guida l’istinto e lo Spirito Santo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La lotta alla corruzione, i rapporti con il suo predecessore Benedetto XVI, i nemici dentro e fuori dal Vaticano, le incognite sul futuro della Chiesa e sul suo successore, la pandemia: in un lungo e ricco colloquio in esclusiva con l’Adnkronos, Papa Bergoglio affronta molti temi che scuotono in questi mesi il suo Papato. E preoccupano i fedeli. Paura? “E perché dovrei averne? Non temo conseguenze contro di me, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Sono un incosciente? Difetto di un po’ di prudenza? Non saprei cosa dire, mi guida l’istinto e lo Spirito Santo, mi guida l’amore del mio meraviglioso popolo che segue Gesù Cristo. E poi prego, prego tanto, tutti noi in questo momento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) La lotta alla corruzione, i rapporti con il suo predecessoreXVI, i nemici dentro e fuori dal Vaticano, le incognite sul futuro della Chiesa e sul suo successore, la pandemia: in un lungo e ricco colloquio in esclusiva con l’Adnkronos,affronta molti temi che scuotono in questi mesi il suoto. E preoccupano i fedeli. Paura? “E perché dovrei averne? Non temo conseguenze contro di me, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Sono un incosciente? Difetto di un po’ di prudenza? Non saprei cosa dire, mil’istinto e lo, mil’amore del mio meraviglioso popolo che segue Gesù Cristo. E poi prego, prego tanto, tutti noi in questo momento ...

