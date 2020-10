Paolo Sorrentino festeggia i 60 anni di Diego Armando Maradona: “Auguri, fenomeno” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Paolo Sorrentino dal suo profilo Instagram ha fatto gli auguri a Diego Armando Maradona ricordando il suo prossimo film in lavorazione, È stata la mano di Dio. Paolo Sorrentino fa gli auguri al suo idolo: Diego Armando Maradona oggi compie 60 anni e il regista lo festeggia con un post su Instagram in cui ne approfitta per ricordare il suo prossimo film, È stata la mano di Dio, attualmente in lavorazione e prodotto da Netflix. Diego Armando Maradona è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Napoli e degli amanti del bel calcio: il giocatore che ha regalato al Napoli due scudetti occupa un posto speciale nei ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020)dal suo profilo Instagram ha fatto gli auguri aricordando il suo prossimo film in lavorazione, È stata la mano di Dio.fa gli auguri al suo idolo:oggi compie 60e il regista locon un post su Instagram in cui ne approfitta per ricordare il suo prossimo film, È stata la mano di Dio, attualmente in lavorazione e prodotto da Netflix.è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Napoli e degli amanti del bel calcio: il giocatore che ha regalato al Napoli due scudetti occupa un posto speciale nei ...

