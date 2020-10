Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | i convocati per la sfida contro la Norvegia | presente Domenico Ebner

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La Nazionale italiana dimaschile è pronta a cominciare il suo percorso di qualificazione agli, e dopo il rinvio del match inauguralela Bielorussia, sfiderà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara la, vice-campione del mondo in carica e grande favorita del raggruppamento. Nelle ultime ore, il direttore tecnico degli azzurri Riccardo Trillini ha diramato la lista dei 19 atletidal 1° novembre, per uno stage di preparazione in quel del Pala Santa Filomena di Chieti, in vista proprio del match con gli scandinavi, in programma il prossimo 8 novembre alle ore 18, a porte chiuse. Questa la lista dei: PORTIERI:(PO – 1994 – Hannover \ GER), ...