Palermo, oggi tamponi per i 4 rosanero positivi dallo scorso 20 ottobre: la prossima settimana gli altri test (Di venerdì 30 ottobre 2020) oggi nuovo giro di tamponi per i 4 rosanero risultati positivi lo scorso 20 ottobre.Palermo-Viterbese, in programma domenica al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuove positività, il Palermo allo stato attuale non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.Intanto, nella giornata odierna scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall'Asp di Palermo per i primi quattro calciatori risultati positivi al Covid-19 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020)nuovo giro diper i 4risultatilo20-Viterbese, in programma domenica al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante nella giornata di martedì non siano emerse nuovetà, ilallo stato attuale non ha ancora un numero sufficiente di calciatori a disposizione in grado di scendere in campo. Dunque, dopo il rinvio delle partite contro Turris, Catanzaro e Potenza, adesso la compagine siciliana dovrà recuperare anche questa gara.Intanto, nella giornata odierna scadranno i dieci giorni di quarantena disposti dall'Asp diper i primi quattro calciatori risultatial Covid-19 ...

WiAnselmo : #Palermo, oggi tamponi per i 4 rosanero positivi dallo scorso 20 ottobre: la prossima settimana gli altri test… - Mediagol : #Palermo, oggi tamponi per i 4 rosanero positivi dallo scorso 20 ottobre: la prossima settimana gli altri test… - silvestrigreg : On #Orlando quali interventi ha posto in essere la Città Metropolitana di Palermo di cui Lei è presidente per la… - luca_tata : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, emergenza a Vittoria: 410 casi positivi. DIRETTA - ILOVEPACALCIO : Prima Pagina Giornale di Sicilia: '#Coronavirus «Muoversi il meno possibile». #Palermo, oggi le analisi. Si punta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo oggi Coronavirus, 28.000 mascherine non a norma sequestrate a Palermo Giornale di Sicilia Il lungomare di Palermo intitolato a Sergio Albeggiani

Proprio davanti all’ormeggio di LiscaBianca, avrà luogo la cerimonia di intitolazione del lungomare della Cala a “Sergio Albeggiani - Navigatore”, che nel 1984 partì con sua moglie Licia a bordo di Li ...

Coronavirus, 944 positivi nel trapanese. 26mila contagi nel Paese. L'ISS: "se continua così misure aggressive

Ad oggi nei diversi reparti sono ospitati 41 pazienti che vengono dall’area metropolitana di Palermo, dove sono ormai saturati gli oltre mille posti letto disponibili, 4 da altre province e 42 della ...

Proprio davanti all’ormeggio di LiscaBianca, avrà luogo la cerimonia di intitolazione del lungomare della Cala a “Sergio Albeggiani - Navigatore”, che nel 1984 partì con sua moglie Licia a bordo di Li ...Ad oggi nei diversi reparti sono ospitati 41 pazienti che vengono dall’area metropolitana di Palermo, dove sono ormai saturati gli oltre mille posti letto disponibili, 4 da altre province e 42 della ...